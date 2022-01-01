Диск пильный Атака 200*48*30 ламинат
Арт. Х151020
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип комплектующего
|пильный диск
|
Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск АТАКА Профи 200x48Tx30 8078010 предназначен для выполнения профессиональных задач. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для распила ДСП, дерева с покрытием, ламината.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы