Диск пильный Атака 230*56*30 ламинат
Арт. Х151030
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип комплектующего
|пильный диск
|
Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск АТАКА Профи 230x56Tx30 8078060 предназначен для выполнения профессиональных задач. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для распила ДСП, дерева с покрытием, ламината.
Преимущества
- Надежность
- Длительный срок службы