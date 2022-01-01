Диск пильный Атака 230*56*30 ламинат

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Пильный диск АТАКА Профи 230x56Tx30 8078060 предназначен для выполнения профессиональных задач. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для распила ДСП, дерева с покрытием, ламината.