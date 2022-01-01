Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат
Арт. 9010259
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|пильный диск
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Количество предметов, шт
|1
- Пильный диск Атака Профи 230x72Tx30 8078070 предназначен для выполнения профессиональных задач. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для распила ДСП, дерева с покрытием, ламината.
Преимущества
- Переменный зуб HLTCG для продольного и поперечного распила
- Высокопрочный припой
- Полотно из высококачественной инструментальной стали
- Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
- Современная технология изготовления