Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат
Найти аналог
Пильные диски по ламинату
    Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат
    Арт. 9010259
    Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат

      Диск пильный Атака 230*72*30 ламинат

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 9010259

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		пильный диск
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Пильный диск Атака Профи 230x72Tx30 8078070 предназначен для выполнения профессиональных задач. Применяется с ручными циркулярными и торцовочными пилами. Полотно диска изготовлено из высококачественной стали, зубья из твердого сплава с алмазной шлифовкой. Предназначен для распила ДСП, дерева с покрытием, ламината.

        Преимущества

        • Переменный зуб HLTCG для продольного и поперечного распила
        • Высокопрочный припой
        • Полотно из высококачественной инструментальной стали
        • Технологические отверстия для отвода тепла и уменьшения деформации
        • Современная технология изготовления