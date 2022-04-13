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Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
5.0
2
240 ₽
Коронки по дереву
    Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
    Арт. 9016225755
    5.0
    2
    Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
    Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
    Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
      Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
      Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
      Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)

      Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)

      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9016225755
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Matrix
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип упаковки
      		коробка
      max диаметр, мм
      		30
      Все характеристики
      240 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Коронка BIMETAL 30 мм Matrix 72430 изготовлена по современным технологиям и отвечает высоким требованиям специалистов. Применяется с дрелями, легкими перфораторами и со стационарными станками в безударном режиме. Предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, пластике и прочих материалах. Используется при установке сантехнических и вентиляционных труб, проводке коммуникаций, монтаже розеток и выключателей, установке замков в деревянные и металлические двери. Отверстия получаются точными и чистыми. Коронка используется в комплекте с хвостовиком. Хвостовик в комплект поставки не входит.

        Преимущества

        • Высокий ресурс и прочность коронки обеспечивается за счет качественных материалов изготовления: корпус выполнен из углеродистой стали, а рабочая часть — из быстрорежущей
        • Зубья приварены электросваркой, что обеспечивает надежность всей конструкции