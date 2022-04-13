Буровая коронка Matrix 72430 (30 мм)
Арт. 9016225755
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип упаковки
|коробка
|
max диаметр, мм
|30
- Коронка BIMETAL 30 мм Matrix 72430 изготовлена по современным технологиям и отвечает высоким требованиям специалистов. Применяется с дрелями, легкими перфораторами и со стационарными станками в безударном режиме. Предназначена для сверления отверстий в черных и цветных металлах, пластике и прочих материалах. Используется при установке сантехнических и вентиляционных труб, проводке коммуникаций, монтаже розеток и выключателей, установке замков в деревянные и металлические двери. Отверстия получаются точными и чистыми. Коронка используется в комплекте с хвостовиком. Хвостовик в комплект поставки не входит.
Преимущества
- Высокий ресурс и прочность коронки обеспечивается за счет качественных материалов изготовления: корпус выполнен из углеродистой стали, а рабочая часть — из быстрорежущей
- Зубья приварены электросваркой, что обеспечивает надежность всей конструкции