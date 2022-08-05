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Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
    Арт. О00000031756
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30

      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000031756
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30 - профессиональный инструмент для строительных и монтажных работ. Предназначен для сверления и долбления материалов высокой плотности. Работает в трех основных режимах. Максимальный диаметр сверления в бетоне 30 мм.

        Преимущества

        • Металлический корпус редуктора для долгого срока службы
        • Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата
        • Защита от пыли благодаря специальной насадке
        • Индикатор износа угольных щеток
        • Светящийся индикатор сети сигнализирует о наличии напряжения в электросети
        • Антивибрационная система уменьшает уровень вибрации, тем самым увеличивая временной промежуток безопасной работы с перфоратором
        • Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора