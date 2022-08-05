Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30
Арт. О00000031756
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30 - профессиональный инструмент для строительных и монтажных работ. Предназначен для сверления и долбления материалов высокой плотности. Работает в трех основных режимах. Максимальный диаметр сверления в бетоне 30 мм.
Преимущества
- Металлический корпус редуктора для долгого срока службы
- Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата
- Защита от пыли благодаря специальной насадке
- Индикатор износа угольных щеток
- Светящийся индикатор сети сигнализирует о наличии напряжения в электросети
- Антивибрационная система уменьшает уровень вибрации, тем самым увеличивая временной промежуток безопасной работы с перфоратором
- Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора