Преимущества

Металлический корпус редуктора для долгого срока службы

Дополнительную рукоятку можно выставить в любое удобное оператору положение для надежного хвата

Защита от пыли благодаря специальной насадке

Индикатор износа угольных щеток

Светящийся индикатор сети сигнализирует о наличии напряжения в электросети

Антивибрационная система уменьшает уровень вибрации, тем самым увеличивая временной промежуток безопасной работы с перфоратором

Кейс - для удобства хранения и транспортировки перфоратора

Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-1250-30 - профессиональный инструмент для строительных и монтажных работ. Предназначен для сверления и долбления материалов высокой плотности. Работает в трех основных режимах. Максимальный диаметр сверления в бетоне 30 мм.