Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-650-24

Преимущества

Удобная обрезиненная рукоять

Реверс для разблокировки заклинившего сверла

Индикатор включения в сеть для безопасной работы

В комплект входит ходовая оснастка для сверления с ударом и долбления

В наладочном режиме возможен поворот зубила относительно продольной оси для удобства работы

Пластиковый кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировке

Перфоратор Кратон SDS-Plus RH-650-24 - универсальный перфоратор с горизонтально расположенным двигателем. Предназначен для сверления отверстий и долбления материалов различной плотности. Защиту пользователя и самого инструмента обеспечивает предохранительная муфта. Для дополнительной безопасности при работе установлен индикатор включения в сеть.