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Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-650-24
5.0
1
4 450 ₽
7 345 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-650-24
    Арт. О00000031755
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-650-24

      Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-650-24

      • -2 895 ₽
      4 450 ₽
      7 345 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000031755
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		2.8
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -2 895 ₽
      4 450 ₽
      7 345 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Кратон SDS-Plus RH-650-24 - универсальный перфоратор с горизонтально расположенным двигателем. Предназначен для сверления отверстий и долбления материалов различной плотности. Защиту пользователя и самого инструмента обеспечивает предохранительная муфта. Для дополнительной безопасности при работе установлен индикатор включения в сеть.

        Преимущества

        • Удобная обрезиненная рукоять
        • Реверс для разблокировки заклинившего сверла
        • Индикатор включения в сеть для безопасной работы
        • В комплект входит ходовая оснастка для сверления с ударом и долбления
        • В наладочном режиме возможен поворот зубила относительно продольной оси для удобства работы
        • Пластиковый кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировке