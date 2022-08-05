Перфоратор SDS-Plus Кратон RH-650-24
Арт. О00000031755
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|2.8
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Кратон SDS-Plus RH-650-24 - универсальный перфоратор с горизонтально расположенным двигателем. Предназначен для сверления отверстий и долбления материалов различной плотности. Защиту пользователя и самого инструмента обеспечивает предохранительная муфта. Для дополнительной безопасности при работе установлен индикатор включения в сеть.
Преимущества
- Удобная обрезиненная рукоять
- Реверс для разблокировки заклинившего сверла
- Индикатор включения в сеть для безопасной работы
- В комплект входит ходовая оснастка для сверления с ударом и долбления
- В наладочном режиме возможен поворот зубила относительно продольной оси для удобства работы
- Пластиковый кейс обеспечивает удобство при хранении и транспортировке