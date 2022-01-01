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Круг шлифовальный ИНТЕРСКОЛ 230*6*22,2 по камню 2064923000600
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Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Круг шлифовальный ИНТЕРСКОЛ 230*6*22,2 по камню 2064923000600
    Арт. X1317130910

      Круг шлифовальный ИНТЕРСКОЛ 230*6*22,2 по камню 2064923000600

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317130910

      Характеристики

      Производитель
      		Интерскол
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск шлифовальный по камню Интерскол. В виде абразива применяют карбид кремния черный. Не требует принудительного охлаждения водой, т. к. температура круга не больше 70-80°С. Круг самозатачивающийся, но при этом исходный диаметр постепенно уменьшается. Связка бакелитовая, упрочненная. Зернистость средняя, содержание основного размера зерна нормальное 

        Преимущества

        • Надежность