Круг шлифовальный ИНТЕРСКОЛ 230*6*22,2 по камню 2064923000600
Арт. X1317130910
Характеристики
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Производитель
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
- Диск шлифовальный по камню Интерскол. В виде абразива применяют карбид кремния черный. Не требует принудительного охлаждения водой, т. к. температура круга не больше 70-80°С. Круг самозатачивающийся, но при этом исходный диаметр постепенно уменьшается. Связка бакелитовая, упрочненная. Зернистость средняя, содержание основного размера зерна нормальное
Преимущества
- Надежность