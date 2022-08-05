Перфоратор Makita HR2470X20

Преимущества

Три режима работы – сверление / сверление с ударом / долбление

Эргономичная рукоятка с мягкой резиновой накладкой

Ударный механизм работает без удара на холостом ходу - для более продолжительной эксплуатации

Реверс для выворачивания шурупов

Внутренние детали защищены от пыли

Долговечный боек и износостойкие угольные щетки

Двойная изоляция – для безопасной работы

Электронная регулировка числа оборотов и новая конструкция реверса увеличивают срок службы щеток

Сальник предотвращает утечку смазки

Долото можно установить в 40 позиций

Перфоратор HR2470 – практичный и долговечный инструмент с тремя режимами работы и 40 позициями установки долота. Это новая модель, в которой есть более прочный боек, якорь покрыт защитным лаком, а сальник защищает от протечки смазки. Реверс работает с тем же крутящим моментом, а ограничитель момента защищает механизм от повреждения.