Перфоратор Makita HR2470X20
Арт. О00000039085
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.6
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор HR2470 – практичный и долговечный инструмент с тремя режимами работы и 40 позициями установки долота. Это новая модель, в которой есть более прочный боек, якорь покрыт защитным лаком, а сальник защищает от протечки смазки. Реверс работает с тем же крутящим моментом, а ограничитель момента защищает механизм от повреждения.
Преимущества
- Три режима работы – сверление / сверление с ударом / долбление
- Эргономичная рукоятка с мягкой резиновой накладкой
- Ударный механизм работает без удара на холостом ходу - для более продолжительной эксплуатации
- Реверс для выворачивания шурупов
- Внутренние детали защищены от пыли
- Долговечный боек и износостойкие угольные щетки
- Двойная изоляция – для безопасной работы
- Электронная регулировка числа оборотов и новая конструкция реверса увеличивают срок службы щеток
- Сальник предотвращает утечку смазки
- Долото можно установить в 40 позиций