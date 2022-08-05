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Перфоратор Makita HR2470X20
4.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор Makita HR2470X20
    Арт. О00000039085
    4.0
    1
    Перфоратор Makita HR2470X20
    Перфоратор Makita HR2470X20
    Перфоратор Makita HR2470X20
    Перфоратор Makita HR2470X20
    Перфоратор Makita HR2470X20
    Перфоратор Makita HR2470X20
    Перфоратор Makita HR2470X20
      Перфоратор Makita HR2470X20
      Перфоратор Makita HR2470X20
      Перфоратор Makita HR2470X20
      Перфоратор Makita HR2470X20
      Перфоратор Makita HR2470X20
      Перфоратор Makita HR2470X20
      Перфоратор Makita HR2470X20

      Перфоратор Makita HR2470X20

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000039085
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.6
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор HR2470 – практичный и долговечный инструмент с тремя режимами работы и 40 позициями установки долота. Это новая модель, в которой есть более прочный боек, якорь покрыт защитным лаком, а сальник защищает от протечки смазки. Реверс работает с тем же крутящим моментом, а ограничитель момента защищает механизм от повреждения.

        Преимущества

        • Три режима работы – сверление / сверление с ударом / долбление
        • Эргономичная рукоятка с мягкой резиновой накладкой
        • Ударный механизм работает без удара на холостом ходу - для более продолжительной эксплуатации
        • Реверс для выворачивания шурупов
        • Внутренние детали защищены от пыли
        • Долговечный боек и износостойкие угольные щетки
        • Двойная изоляция – для безопасной работы
        • Электронная регулировка числа оборотов и новая конструкция реверса увеличивают срок службы щеток
        • Сальник предотвращает утечку смазки
        • Долото можно установить в 40 позиций