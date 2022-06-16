Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)

Преимущества

Высокая износостойкость

Надежность

Диск алмазный TURBO ULTRA UNIVERSAL предназначен для решения задач резки таких сложных материалов как высокоармированный и тяжелый мелкозернистый бетон. Алмазный диск TURBO ULTRA UNIVERSAL может работать без применения дополнительного охлаждения (сухой рез) и с подачей воды (мокрый рез).