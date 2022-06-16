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Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)
    Арт. О00000007541
    5.0
    2
    Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)
    Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)
      Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)
      Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)

      Алмазный диск MD-Stars Turbo Ultra Universal (230x2,6x10x22,23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000007541
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный TURBO ULTRA UNIVERSAL предназначен для решения задач резки таких сложных материалов как высокоармированный и тяжелый мелкозернистый бетон. Алмазный диск TURBO ULTRA UNIVERSAL может работать без применения дополнительного охлаждения (сухой рез) и с подачей воды (мокрый рез).

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Надежность