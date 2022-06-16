Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (230x2.6x10x22.23 мм)
Арт. О00000009628
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|керамогранит, гранит, мрамор, песчаник
- Диск алмазный TURBO GRANITE SOLID имеет турбо-кромку и диаметр 230 мм. Он применяется при работе на УШМ и предназначен специально для резки цветных пород гранита, а также твердого песчаника. При резке не нуждается в охлаждении.
Преимущества
- Имеет высокий ресурс
- Хорошая скорость реза