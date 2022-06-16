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Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (230x2.6x10x22.23 мм)
5.0
1
Найти аналог
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (230x2.6x10x22.23 мм)
    Арт. О00000009628
    5.0
    1
    Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (230x2.6x10x22.23 мм)

      Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (230x2.6x10x22.23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009628
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамогранит, гранит, мрамор, песчаник
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный TURBO GRANITE SOLID имеет турбо-кромку и диаметр 230 мм. Он применяется при работе на УШМ и предназначен специально для резки цветных пород гранита, а также твердого песчаника. При резке не нуждается в охлаждении.

        Преимущества

        • Имеет высокий ресурс
        • Хорошая скорость реза