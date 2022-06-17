Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (125x2.2x10x22.23 мм)

Преимущества

Имеет высокий ресурс

Хорошая скорость реза

TURBO GRANITE SOLID имеет турбо-кромку и диаметр 125 мм. Он применяется при работе на УШМ и предназначен специально для резки цветных пород гранита, а также твердого песчаника. При резке не нуждается в охлаждении.