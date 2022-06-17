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Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (125x2.2x10x22.23 мм)
5.0
1
1 220 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (125x2.2x10x22.23 мм)
    Арт. О00000009627
    5.0
    1
    Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (125x2.2x10x22.23 мм)

      Алмазный круг MD-Stars Skywer Turbo Granite Solid (125x2.2x10x22.23 мм)

      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000009627
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		гранит, песчаник
      Все характеристики
      1 220 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить