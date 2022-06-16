Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)

Преимущества

Корпус имеет фланец, что позволяет уверенно резать твердую керамическую плитку

Износостойкость

Диск 1A1R SLIM PREMIUM отличается толщиной алмазного слоя в 1,2 мм, что позволяет производить свехточную резку рельефной глазури, настенной керамической и фарфоровой плитки, напольной керамической плитки, керамогранита. Оставляет после резки максимально чистую кромку.