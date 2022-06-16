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Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
5.0
2
Найти аналог
Алмазные диски для плиткорезов
    Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
    Арт. О00000009630
    5.0
    2
    Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
    Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
      Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)
      Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)

      Алмазный круг MD-Stars Skywer 1A1R Slim Premium (125x1.2x10x22.23 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009630
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		MD-Stars
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		керамогранит, плитка
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск 1A1R SLIM PREMIUM отличается толщиной алмазного слоя в 1,2 мм, что позволяет производить свехточную резку рельефной глазури, настенной керамической и фарфоровой плитки, напольной керамической плитки, керамогранита. Оставляет после резки максимально чистую кромку.

        Преимущества

        • Корпус имеет фланец, что позволяет уверенно резать твердую керамическую плитку
        • Износостойкость