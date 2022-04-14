Оцинкованный миксер для смесей T4P 0803001 (100x600 мм)

Преимущества

Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверлильном патроне, исключая проскальзывание

Спиралевидная структура рабочей части обеспечивает эффективное перемешивание с направлением потока вверх, что способствует равномерному распределению смешиваемых материалов

Используются для приготовления сухих и жидких смесей, в том числе плиточного клея, штукатурки и шпатлевки

Миксер для смесей T4P оцинкованный 0803001 применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов.