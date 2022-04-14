Оцинкованный миксер для смесей T4P 0803001 (100x600 мм)
Арт. Х131236
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Длина, мм
|600
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Диаметр, мм
|100
- Миксер для смесей T4P оцинкованный 0803001 применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов.
Преимущества
- Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверлильном патроне, исключая проскальзывание
- Спиралевидная структура рабочей части обеспечивает эффективное перемешивание с направлением потока вверх, что способствует равномерному распределению смешиваемых материалов
- Используются для приготовления сухих и жидких смесей, в том числе плиточного клея, штукатурки и шпатлевки