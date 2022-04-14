Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Оцинкованный миксер для смесей T4P 0803001 (100x600 мм)
4.5
2
Найти аналог
Насадки миксеры (мешалки)
    Оцинкованный миксер для смесей T4P 0803001 (100x600 мм)
    Арт. Х131236
    4.5
    2
    Оцинкованный миксер для смесей T4P 0803001 (100x600 мм)

      Оцинкованный миксер для смесей T4P 0803001 (100x600 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х131236
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		T4P
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Длина, мм
      		600
      Диаметр, мм
      		100
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Миксер для смесей T4P оцинкованный 0803001 применяется для перемешивания строительных смесей и иных отделочных материалов.

        Преимущества

        • Шестигранный хвостовик обеспечивает надежную фиксацию миксера в сверлильном патроне, исключая проскальзывание
        • Спиралевидная структура рабочей части обеспечивает эффективное перемешивание с направлением потока вверх, что способствует равномерному распределению смешиваемых материалов
        • Используются для приготовления сухих и жидких смесей, в том числе плиточного клея, штукатурки и шпатлевки