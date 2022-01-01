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Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005182, 150х1.8 мм, 5 шт.
1 090 ₽
Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005182, 150х1.8 мм, 5 шт.
    Арт. О00000032736
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005182, 150х1.8 мм, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005182, 150х1.8 мм, 5 шт.

      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032736

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      1 090 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005182  - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 3-10 мм; цветных металлов- 3-10 мм; алюминия - 3-10 мм; нержавеющей стали - 2-4 мм. Данные полотна не подходят для точного реза.

        Преимущества

        • Система TOUGH NECK™ (выштампованные углубления около шейки) отвечает за крепление лезвия в месте частых разломов
        • Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают максимальную скорость реза
        • Биметалл с добавлением кобальта обеспечивает высокую производительность, чистоту реза и долгий срок службы