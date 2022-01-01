Полотно для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424, 100х1.0, 5 шт.
Арт. О00000032748
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|5
- Полотна для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться.
Преимущества
- Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают рез на 35% быстрее, чем полотна с большей толщиной
- Пилка имеет широкий спектр применения и позволяет резать: металлические трубы диаметром 8-32 мм; сталь - 0.5-3 мм; цветные металлы - 0.5-3 мм