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Полотно для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424, 100х1.0, 5 шт.
870 ₽
Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424, 100х1.0, 5 шт.
    Арт. О00000032748
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424, 100х1.0, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424, 100х1.0, 5 шт.

      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032748

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      870 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотна для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться.

        Преимущества

        • Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают рез на 35% быстрее, чем полотна с большей толщиной
        • Пилка имеет широкий спектр применения и позволяет резать: металлические трубы диаметром 8-32 мм; сталь - 0.5-3 мм; цветные металлы - 0.5-3 мм