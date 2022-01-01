Полотно для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424, 100х1.0, 5 шт.

Преимущества

Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают рез на 35% быстрее, чем полотна с большей толщиной

Пилка имеет широкий спектр применения и позволяет резать: металлические трубы диаметром 8-32 мм; сталь - 0.5-3 мм; цветные металлы - 0.5-3 мм

Полотна для сабельной пилы Milwaukee HACKZALL 49005424 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться.