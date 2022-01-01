Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Полотно для сабельной пилы The Torch 230 TCT Milwaukee 48005502, 5 шт.
2 990 ₽
Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы The Torch 230 TCT Milwaukee 48005502, 5 шт.
    Арт. О00000032742
    Полотно для сабельной пилы The Torch 230 TCT Milwaukee 48005502, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы The Torch 230 TCT Milwaukee 48005502, 5 шт.

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032742

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно для сабельной пилы THE TORCH 230 TCT Milwaukee 48005502 - с твердосплавными зубьями подходит для реза металлов большой толщины. Срок службы полотен THE TORCH с твердосплавными зубьями до 50 раз больше по сравнению с биметаллическими полотнами. Благодаря высоте лезвию в 25 мм вибрация при работе минимальна. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-175 мм; стали - 5-13 мм; цветных металлов - 5-13 мм; нержавеющей стали - 5-13 мм; чугуна - 10-175 мм.

        Преимущества

        • Твердосплавные зубья обеспечивают непревзойденный ресурс в материалах большой толщины. Ресурс выше до 50 раз по сравнению с бимметаллическими полотнами
        • Толщина полотна 1.27 мм для точных прямых резов
        • Высота лезвия 25 мм. для увеличения стабильности и минимизации вибраций