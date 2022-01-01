Полотно для сабельной пилы The Torch 230 TCT Milwaukee 48005502, 5 шт.

Преимущества

Твердосплавные зубья обеспечивают непревзойденный ресурс в материалах большой толщины. Ресурс выше до 50 раз по сравнению с бимметаллическими полотнами

Толщина полотна 1.27 мм для точных прямых резов

Высота лезвия 25 мм. для увеличения стабильности и минимизации вибраций

Полотно для сабельной пилы THE TORCH 230 TCT Milwaukee 48005502 - с твердосплавными зубьями подходит для реза металлов большой толщины. Срок службы полотен THE TORCH с твердосплавными зубьями до 50 раз больше по сравнению с биметаллическими полотнами. Благодаря высоте лезвию в 25 мм вибрация при работе минимальна. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-175 мм; стали - 5-13 мм; цветных металлов - 5-13 мм; нержавеющей стали - 5-13 мм; чугуна - 10-175 мм.