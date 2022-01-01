Полотно по металлу The Torch TCT Milwaukee 48005201 для сабельной пилы, 150 мм

Полотно THE TORCH TCT Milwaukee 48005201 по металлу - с твердосплавными зубьями подходит для реза металлов большой толщины. Срок службы полотен THE TORCH с твердосплавными зубьями до 50 раз больше по сравнению с биметаллическими полотнами. Благодаря высоте лезвию в 25 мм вибрация при работе минимальна. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 5-13 мм; цветных металлов - 5-13 мм; нержавеющей стали - 5-13 мм; чугуна - 10-100 мм.