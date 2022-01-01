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Полотно по металлу The Torch TCT Milwaukee 48005201 для сабельной пилы, 150 мм
1 800 ₽
Полотна для сабельных пил
    Полотно по металлу The Torch TCT Milwaukee 48005201 для сабельной пилы, 150 мм
    Арт. О00000032741
    Полотно по металлу The Torch TCT Milwaukee 48005201 для сабельной пилы, 150 мм

      Полотно по металлу The Torch TCT Milwaukee 48005201 для сабельной пилы, 150 мм

      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032741

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      1 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно THE TORCH TCT Milwaukee 48005201 по металлу - с твердосплавными зубьями подходит для реза металлов большой толщины. Срок службы полотен THE TORCH с твердосплавными зубьями до 50 раз больше по сравнению с биметаллическими полотнами. Благодаря высоте лезвию в 25 мм вибрация при работе минимальна. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 5-13 мм; цветных металлов - 5-13 мм; нержавеющей стали - 5-13 мм; чугуна - 10-100 мм.