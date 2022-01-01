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Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
1 280 ₽
Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
    Арт. О00000032746
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.

      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000032746

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      1 280 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Полотно для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48005788 - применяется при работе с металлическими заготовками, в том числе из цветных металлов, и стальными заготовками. Биметаллическая конструкция защищает полотно от поломки. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм. Стали - 2-8 мм. Цветных металлов - 2-8 мм. Нержавеющей стали - 2-4 мм.

        Преимущества

        • 30 раз больше ресурс, чем у стандартных биметаллических полотен. Твердосплавные зубья обеспечивают высокий ресурс и экстремальную прочность в тяжелых применениях. Режут закаленные шурупы и другой крепеж
        • В 2 раза быстрее. Агрессивная геометрия зубьев 5 TPi позволяет быстро погружаться в дерево содержащее гвозди и другие конструкционные материалы (дерево/гвозди/болты/саморезы/чугун/асфальт рубероид черепицу)
        • На 25% больше резов на одной зарядке. Оптимально для использования с аккумуляторными сабельными пилами
        • FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства
        • NAIL GUARD™ защищает зубья от ударов об гвозди повышая прочность и ресурс
        • Наклонная форма, прекрасно подходит для врезки в материал и доступа в ограниченные пространства