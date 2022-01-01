Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005788, 230х1.4 мм, 5 шт.

Преимущества

30 раз больше ресурс, чем у стандартных биметаллических полотен. Твердосплавные зубья обеспечивают высокий ресурс и экстремальную прочность в тяжелых применениях. Режут закаленные шурупы и другой крепеж

В 2 раза быстрее. Агрессивная геометрия зубьев 5 TPi позволяет быстро погружаться в дерево содержащее гвозди и другие конструкционные материалы (дерево/гвозди/болты/саморезы/чугун/асфальт рубероид черепицу)

На 25% больше резов на одной зарядке. Оптимально для использования с аккумуляторными сабельными пилами

FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства

NAIL GUARD™ защищает зубья от ударов об гвозди повышая прочность и ресурс

Наклонная форма, прекрасно подходит для врезки в материал и доступа в ограниченные пространства

Полотно для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48005788 - применяется при работе с металлическими заготовками, в том числе из цветных металлов, и стальными заготовками. Биметаллическая конструкция защищает полотно от поломки. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм. Стали - 2-8 мм. Цветных металлов - 2-8 мм. Нержавеющей стали - 2-4 мм.