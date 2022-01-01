Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005188, 230х1.4 мм, 5 шт.
Арт. О00000032739
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|США
|
Родина бренда
|США
|
Тип комплектующего
|режущее полотно
|
Количество предметов, шт
|5
- Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005188 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 1.5-4 мм; цветных металлов- 1.5-4 мм; листовой стали - 1.5-4 мм; нержавеющей стали - 1.5-4 мм.
Преимущества
- Система TOUGH NECK™ (выштампованные углубления около шейки) отвечает за крепление лезвия в месте частых разломов
- Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают максимальную скорость реза
- Биметалл с добавлением кобальта обеспечивает высокую производительность, чистоту реза и долгий срок службы