Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005188, 230х1.4 мм, 5 шт.

Преимущества

Система TOUGH NECK™ (выштампованные углубления около шейки) отвечает за крепление лезвия в месте частых разломов

Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают максимальную скорость реза

Биметалл с добавлением кобальта обеспечивает высокую производительность, чистоту реза и долгий срок службы

Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005188 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 1.5-4 мм; цветных металлов- 1.5-4 мм; листовой стали - 1.5-4 мм; нержавеющей стали - 1.5-4 мм.