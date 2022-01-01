Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.

Преимущества

30 раз больше ресурс, чем у стандартных биметаллических полотен. Твердосплавные зубья обеспечивают высокий ресурс и экстремальную прочность в тяжелых применениях. Режут закаленные шурупы и другой крепеж

В 2 раза быстрее. Агрессивная геометрия зубьев 5 TPi позволяет быстро погружаться в дерево содержащее гвозди и другие конструкционные материалы (дерево/гвозди/болты/саморезы/чугун/асфальт рубероид черепицу)

На 25% больше резов на одной зарядке. Оптимально для использования с аккумуляторными сабельными пилами

FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства

NAIL GUARD™ защищает зубья от ударов об гвозди повышая прочность и ресурс

Наклонная форма, прекрасно подходит для врезки в материал и доступа в ограниченные пространства

Полотно TСT AX Milwaukee 48005527 предназначено для сабельной пилы. Оснащено твердосплавными зубьями, которые обеспечивают высокий ресурс и прочность в тяжелых применениях. Зубья имеют агрессивную геометрию, благодаря которой полотно быстро погружается в дерево, содержащее гвозди, а также другие конструкционные материалы (дерево/гвозди/болты/саморезы/чугун/асфальт рубероид черепицу). Полотно имеет наклонную форму, что дает возможность быстрой врезки, а также защищает зубья от ударов об гвозди, повышая прочность и ресурс.