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Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.
3 160 ₽
Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.
    Арт. О00000032745
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.
    Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.
      Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.
      Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.

      Полотно для сабельной пилы Milwaukee TСT AX 300 48005227, 1 шт.

      3 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000032745

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      3 160 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотно TСT AX Milwaukee 48005527 предназначено для сабельной пилы. Оснащено твердосплавными зубьями, которые обеспечивают высокий ресурс и прочность в тяжелых применениях. Зубья имеют агрессивную геометрию, благодаря которой полотно быстро погружается в дерево, содержащее гвозди, а также другие конструкционные материалы (дерево/гвозди/болты/саморезы/чугун/асфальт рубероид черепицу). Полотно имеет наклонную форму, что дает возможность быстрой врезки, а также защищает зубья от ударов об гвозди, повышая прочность и ресурс. 

        Преимущества

        • 30 раз больше ресурс, чем у стандартных биметаллических полотен. Твердосплавные зубья обеспечивают высокий ресурс и экстремальную прочность в тяжелых применениях. Режут закаленные шурупы и другой крепеж
        • В 2 раза быстрее. Агрессивная геометрия зубьев 5 TPi позволяет быстро погружаться в дерево содержащее гвозди и другие конструкционные материалы (дерево/гвозди/болты/саморезы/чугун/асфальт рубероид черепицу)
        • На 25% больше резов на одной зарядке. Оптимально для использования с аккумуляторными сабельными пилами
        • FANG TIP™ для быстрой врезки и доступа в ограниченные пространства
        • NAIL GUARD™ защищает зубья от ударов об гвозди повышая прочность и ресурс
        • Наклонная форма, прекрасно подходит для врезки в материал и доступа в ограниченные пространства