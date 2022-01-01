Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005184, 150х1.4, 5 шт.
Арт. О00000032737
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Тип комплектующего
|режущее полотно
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Количество предметов, шт
|5
- Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005184 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-100 мм; стали - 1.5-4 мм; цветных металлов- 1.5-4 мм; листовой стали - 1.5-4 мм; нержавеющей стали - 1.5-4 мм.
Преимущества
- Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличения срока службы
- Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы
- TOUGH NECK™ - выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
- Тонкое полотно (0,99 мм) оптимизировано для максимальной скорости и гибкости