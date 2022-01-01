Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.

Преимущества

Система TOUGH NECK™ (выштампованные углубления около шейки) отвечает за крепление лезвия в месте частых разломов

Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают максимальную скорость реза

Биметалл с добавлением кобальта обеспечивают высокую производительность, чистоту реза и долгий срок службы

"Полотна для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб, диаметром 8-100 мм; стали - 0.5-3 мм; цветных металлов- 0.5-3 мм; листовой стали - 0.5-3 мм; нержавеющей стали - 0.5-3 мм.