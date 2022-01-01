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Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
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Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
    Арт. О00000032738
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
    Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.
      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186, 150х1.0, 5 шт.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000032738

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • "Полотна для сабельной пилы Metal Milwaukee 48005186 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет им быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб, диаметром 8-100 мм; стали - 0.5-3 мм; цветных металлов- 0.5-3 мм; листовой стали - 0.5-3 мм; нержавеющей стали - 0.5-3 мм.

        Преимущества

        • Система TOUGH NECK™ (выштампованные углубления около шейки) отвечает за крепление лезвия в месте частых разломов
        • Форма зубьев и тонкое лезвие обеспечивают максимальную скорость реза
        • Биметалл с добавлением кобальта обеспечивают высокую производительность, чистоту реза и долгий срок службы