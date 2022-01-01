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Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005789, 300х1.4 мм, 5 шт.
2 195 ₽
Полотна для сабельных пил
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005789, 300х1.4 мм, 5 шт.
    Арт. О00000032747
    Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005789, 300х1.4 мм, 5 шт.

      Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005789, 300х1.4 мм, 5 шт.

      2 195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. О00000032747

      Характеристики

      Производитель
      		Milwaukee
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Тип комплектующего
      		режущее полотно
      Количество предметов, шт
      		5
      Все характеристики
      2 195 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 620 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Полотна для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48005789 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-180 мм. Стали - 2-8 мм. Цветных металлов - 2-8 мм. Нержавеющей стали - 2-4 мм.

        Преимущества

        • Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы
        • Утолщенное полотно 1,06 мм для точной резки
        • Высота лезвия 25 мм для устойчивости и минимальной вибрации
        • Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы
        • Выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
        • Узор железной решетки встроен в полотно для увеличения прочности и уменьшения сгибания, для большей надежности и прямого реза