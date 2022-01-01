Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005789, 300х1.4 мм, 5 шт.

Преимущества

Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы

Утолщенное полотно 1,06 мм для точной резки

Высота лезвия 25 мм для устойчивости и минимальной вибрации

Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы

Выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте

Узор железной решетки встроен в полотно для увеличения прочности и уменьшения сгибания, для большей надежности и прямого реза

Полотна для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48005789 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-180 мм. Стали - 2-8 мм. Цветных металлов - 2-8 мм. Нержавеющей стали - 2-4 мм.