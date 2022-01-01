Полотно для сабельной пилы The Torch Milwaukee 48005789, 300х1.4 мм, 5 шт.
Арт. О00000032747
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|США
|
Родина бренда
|США
|
Тип комплектующего
|режущее полотно
|
Количество предметов, шт
|5
- Полотна для сабельной пилы THE TORCH Milwaukee 48005789 - изготовлены из биметалла с добавлением кобальта, что позволяет быть гибкими при работе и при этом не ломаться и не откалываться. Пилка применяется для реза: металлических труб диаметром 10-180 мм. Стали - 2-8 мм. Цветных металлов - 2-8 мм. Нержавеющей стали - 2-4 мм.
Преимущества
- Улучшенная геометрия зубьев для высокой скорости и увеличенного срока службы
- Утолщенное полотно 1,06 мм для точной резки
- Высота лезвия 25 мм для устойчивости и минимальной вибрации
- Биметаллическое качество режущих зубьев с 8% кобальта обеспечивают максимальную производительность и срок службы
- Выштампованные углубления около шейки укрепляют полотно в его слабом месте
- Узор железной решетки встроен в полотно для увеличения прочности и уменьшения сгибания, для большей надежности и прямого реза