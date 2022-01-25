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Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)
5.0
1
1 395 ₽
1 655 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)
    Арт. 9002406
    5.0
    1
    Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)
    Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)
      Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)
      Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)

      Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)

      • -260 ₽
      1 395 ₽
      1 655 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9002406
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Diam
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, кирпич
      Все характеристики
      • -260 ₽
      1 395 ₽
      1 655 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алмазный диск серии Турбо Master 000161 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза бетонных конструкций, кирпича, а также огнеупорных и других строительных материалов. Оснастка подходит для сухой резки, не требует принудительного водного охлаждения.

        Преимущества

        • Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность
        • Высота алмазного слоя 7.5 мм