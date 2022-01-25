Отрезной круг по бетону Diam 000161 Turbo Master (230x2,5x7,5x22,2 мм)

Преимущества

Конструкция диска предусматривает алмазное напыление для максимальной прочности и надежности оснастки при работе, что обеспечивает высокую производительность

Высота алмазного слоя 7.5 мм

Алмазный диск серии Турбо Master 000161 DIAM используется совместно с угловыми шлифмашинами при проведении строительных и ремонтных работ. Диск применяется для реза бетонных конструкций, кирпича, а также огнеупорных и других строительных материалов. Оснастка подходит для сухой резки, не требует принудительного водного охлаждения.