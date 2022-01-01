Круг алмазный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100

Преимущества

Универсальность, возможность обрабатывать разные материалы

Безопасность, изделие не разрушается в процессе работы

Высокая скорость работы, низкий уровень шума

Высокая точность обработки

Долговечность

Круг алмазный заточный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100 необходим для поддержания в рабочем состоянии режущих инструментов – резцов и пил, которые неизбежно изнашиваются в процессе эксплуатации. Изделия такого типа закрепляют на точильных станках или угловых шлифовальных машинах.