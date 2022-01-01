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Круг алмазный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100
3 150 ₽
Алмазные диски для шлифовальных машин
    Круг алмазный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100
    Арт. О00000041158
    Круг алмазный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100

      Круг алмазный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100

      3 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000041158

      Характеристики

      Производитель
      		ПАЗ
      Страна производства
      		Украина
      Родина бренда
      		Украина
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		металл, дерево
      Все характеристики
      3 150 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Круг алмазный заточный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100 необходим для поддержания в рабочем состоянии режущих инструментов – резцов и пил, которые неизбежно изнашиваются в процессе эксплуатации. Изделия такого типа закрепляют на точильных станках или угловых шлифовальных машинах.

        Преимущества

        • Универсальность, возможность обрабатывать разные материалы
        • Безопасность, изделие не разрушается в процессе работы
        • Высокая скорость работы, низкий уровень шума
        • Высокая точность обработки
        • Долговечность