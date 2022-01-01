Круг алмазный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100
Арт. О00000041158
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Украина
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Родина бренда
|Украина
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|металл, дерево
- Круг алмазный заточный ПАЗ 5-0014 12А2-20, 150х18х2х10х32 мм, В2-01 АС4 125/100 необходим для поддержания в рабочем состоянии режущих инструментов – резцов и пил, которые неизбежно изнашиваются в процессе эксплуатации. Изделия такого типа закрепляют на точильных станках или угловых шлифовальных машинах.
Преимущества
- Универсальность, возможность обрабатывать разные материалы
- Безопасность, изделие не разрушается в процессе работы
- Высокая скорость работы, низкий уровень шума
- Высокая точность обработки
- Долговечность