Переходник Jonnesway, 1/4"(F) - 3/8"(M), S16H1438

Переходник S16H3814 Jonnesway используется в комплекте с торцевыми головками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на химические и механические воздействия. Переход с F 3/8" DR на M 1/4" DR.

