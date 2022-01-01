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Переходник Jonnesway, 1/4"(F) - 3/8"(M), S16H1438
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Адаптеры для торцевых головок
    Переходник Jonnesway, 1/4"(F) - 3/8"(M), S16H1438
    Арт. jonnesway_5644
    Переходник Jonnesway, 1/4"(F) - 3/8"(M), S16H1438

      Переходник Jonnesway, 1/4"(F) - 3/8"(M), S16H1438

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_5644

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип оснастки
      		переходник
      Размер посадки на инструмент
      		3/8 дюйма Female DR
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Переходник S16H3814 Jonnesway используется в комплекте с торцевыми головками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на химические и механические воздействия. Переход с F 3/8" DR на M 1/4" DR.