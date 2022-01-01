Переходник Jonnesway, 1/4"(F) - 3/8"(M), S16H1438
Арт. jonnesway_5644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип оснастки
|переходник
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Размер посадки на инструмент
|3/8 дюйма Female DR
- Переходник S16H3814 Jonnesway используется в комплекте с торцевыми головками. Приспособление просто необходимо в случае, когда торцевая головка или другая подобная оснастка отличается от посадочного профиля и размера инструмента. Инструмент выдерживает ударные нагрузки и не реагирует на химические и механические воздействия. Переход с F 3/8" DR на M 1/4" DR.