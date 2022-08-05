Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж
Арт. Х143238
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Чехия
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Родина бренда
|США
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Вес, кг
|9.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор DeWalt D 25712 K - инструмент мощностью 1300 Вт, предназначенный для получения отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне и кирпиче бурами диаметром 18 - 48 мм и коронками до 125 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой обеспечивает пользователю удобство и минимум утомления.
Преимущества
- Комфортная работа. D-образная прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25712 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом
- Патрон SDS-max. Благодаря наличию патрона SDS-max можно использовать буры больших размеров
- Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора
- Два режима работы - сверление с ударом и долбление
- Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 80 мм
- Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 125 мм
- Активная антивибрационная системаAVC и специальная рукоятка
- Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах
- Блокировка выключателя - для продолжительной работы
- Блокировка вращения - для долбежных работ
- Индикатор износа щеток и технического обслуживания
- Полный контроль крутящего момента СТС
- Запатентованная двух ступенчатая муфта - для безопасности пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров