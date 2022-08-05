Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж
5.0
1
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS max
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж
    Арт. Х143238
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж
    Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж
      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж

      Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. Х143238
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		DeWalt
      Страна производства
      		Чехия
      Родина бренда
      		США
      Вес, кг
      		9.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор DeWalt D 25712 K - инструмент мощностью 1300 Вт, предназначенный для получения отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне и кирпиче бурами диаметром 18 - 48 мм и коронками до 125 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой обеспечивает пользователю удобство и минимум утомления.

        Преимущества

        • Комфортная работа. D-образная прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25712 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом
        • Патрон SDS-max. Благодаря наличию патрона SDS-max можно использовать буры больших размеров
        • Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора
        • Два режима работы - сверление с ударом и долбление
        • Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 80 мм
        • Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 125 мм
        • Активная антивибрационная системаAVC и специальная рукоятка
        • Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах
        • Блокировка выключателя - для продолжительной работы
        • Блокировка вращения - для долбежных работ
        • Индикатор износа щеток и технического обслуживания
        • Полный контроль крутящего момента СТС
        • Запатентованная двух ступенчатая муфта - для безопасности пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров