Перфоратор SDS-Max DeWalt D 25712K, 1300 Вт, 9 Дж

Преимущества

Комфортная работа. D-образная прорезиненная рукоятка перфоратора DeWalt D 25712 K обеспечивает надежный хват и комфортную работу с инструментом

Патрон SDS-max. Благодаря наличию патрона SDS-max можно использовать буры больших размеров

Дополнительная рукоятка. Наличие дополнительной рукоятки с возможностью вращения на 360° вокруг своей оси - для комфортной работы оператора

Два режима работы - сверление с ударом и долбление

Максимальный диаметр сверления (проходной бур) 80 мм

Максимальный диаметр сверления (полая коронка) 125 мм

Активная антивибрационная системаAVC и специальная рукоятка

Электронная регулировка скорости вращения и энергии удара - для комфортной работы бурами малого диаметра и в легких материалах

Блокировка выключателя - для продолжительной работы

Блокировка вращения - для долбежных работ

Индикатор износа щеток и технического обслуживания

Полный контроль крутящего момента СТС

Запатентованная двух ступенчатая муфта - для безопасности пользователя при работе бурами и коронками разных диаметров

Перфоратор DeWalt D 25712 K - инструмент мощностью 1300 Вт, предназначенный для получения отверстий в различных строительных материалах. Применяется для долбления в бетоне и кирпиче бурами диаметром 18 - 48 мм и коронками до 125 мм. Инструмент имеет два режима работы: сверление с ударом и долбление. Антивибрационная система с плавающей виброгасящей задней рукояткой обеспечивает пользователю удобство и минимум утомления.