Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж

Преимущества

Бесключевая замена оснастки. Благодаря новому запатентованному патрону возможна быстрая замена оснастки без использования дополнительных приспособлений

Два рабочих режима. Выбор рабочего режима (сверление и сверление с ударом) осуществляется посредством переключения тумблера сбоку на корпусе

Удобство пользования. Органы управления функционалом модели собраны в одном месте, ими удобно пользоваться без смены хвата рукоятки

Надежный хват. Перфоратор Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122 оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками

Сочетание функций дрели и перфоратора в одном компактном инструменте

Инновационная система адаптации инструмента с цилиндрическим и SDS+ хвостовиком

Электропневматический ударный механизм

Электронная регулировка оборотов

Предохранительная муфта, исключающая удар инструмента при заклинивании бура

Функция реверса

Мягкая накладка на основной рукоятке

Ограничитель глубины сверления

Удобный транспортировочный кейс

Перфоратор Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122 сочетает в себе скорость и мощь перфоратора с точностью и лёгкостью дрели. Модель оснащена инновационной системой адаптации инструмента с цилиндрическим и SDS+ хвостовиком. Замена расходного инструмента осуществляется без использования дополнительных приспособлений, переходников и съемных патронов. Наличие предохранительной муфты предотвращает проворачивание перфоратора в руках оператора при заклинивании оснастки.