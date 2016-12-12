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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
3.0
2
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
    Арт. Х143333
    3.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143333
      3.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		1.5
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122 сочетает в себе скорость и мощь перфоратора с точностью и лёгкостью дрели. Модель оснащена инновационной системой адаптации инструмента с цилиндрическим и SDS+ хвостовиком. Замена расходного инструмента осуществляется без использования дополнительных приспособлений, переходников и съемных патронов. Наличие предохранительной муфты предотвращает проворачивание перфоратора в руках оператора при заклинивании оснастки.

        Преимущества

        • Бесключевая замена оснастки. Благодаря новому запатентованному патрону возможна быстрая замена оснастки без использования дополнительных приспособлений
        • Два рабочих режима. Выбор рабочего режима (сверление и сверление с ударом) осуществляется посредством переключения тумблера сбоку на корпусе
        • Удобство пользования. Органы управления функционалом модели собраны в одном месте, ими удобно пользоваться без смены хвата рукоятки
        • Надежный хват. Перфоратор Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122 оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
        • Сочетание функций дрели и перфоратора в одном компактном инструменте
        • Инновационная система адаптации инструмента с цилиндрическим и SDS+ хвостовиком
        • Электропневматический ударный механизм
        • Электронная регулировка оборотов
        • Предохранительная муфта, исключающая удар инструмента при заклинивании бура
        • Функция реверса
        • Мягкая накладка на основной рукоятке
        • Ограничитель глубины сверления
        • Удобный транспортировочный кейс