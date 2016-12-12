Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122, 420 Вт, 1,2 Дж
Арт. Х143333
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|1.5
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122 сочетает в себе скорость и мощь перфоратора с точностью и лёгкостью дрели. Модель оснащена инновационной системой адаптации инструмента с цилиндрическим и SDS+ хвостовиком. Замена расходного инструмента осуществляется без использования дополнительных приспособлений, переходников и съемных патронов. Наличие предохранительной муфты предотвращает проворачивание перфоратора в руках оператора при заклинивании оснастки.
Преимущества
- Бесключевая замена оснастки. Благодаря новому запатентованному патрону возможна быстрая замена оснастки без использования дополнительных приспособлений
- Два рабочих режима. Выбор рабочего режима (сверление и сверление с ударом) осуществляется посредством переключения тумблера сбоку на корпусе
- Удобство пользования. Органы управления функционалом модели собраны в одном месте, ими удобно пользоваться без смены хвата рукоятки
- Надежный хват. Перфоратор Энкор ПЭ-420/12ЭР 50122 оснащен дополнительной рукояткой для надежного хвата обеими руками
- Сочетание функций дрели и перфоратора в одном компактном инструменте
- Инновационная система адаптации инструмента с цилиндрическим и SDS+ хвостовиком
- Электропневматический ударный механизм
- Электронная регулировка оборотов
- Предохранительная муфта, исключающая удар инструмента при заклинивании бура
- Функция реверса
- Мягкая накладка на основной рукоятке
- Ограничитель глубины сверления
- Удобный транспортировочный кейс