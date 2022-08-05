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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
5.0
1
5 690 ₽
6 480 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
    Арт. Х143354
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж

      • -790 ₽
      5 690 ₽
      6 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х143354
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -790 ₽
      5 690 ₽
      6 480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119 идеально сочетает в себе высокую мощность, оптимальную силу удара и относительно небольшой вес. Инструмент создан для работы в трех режимах: сверления, сверления с осевым ударом и долбления. При проведении долбления функция вращения долота блокируется, а режим удара отключается при сверлении. На переключателе режимов есть позиция, в которой можно установить долбежную оснастку в любом удобном положении для работы. Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Сочетает в себе высокую мощность, достаточную силу удара и относительно небольшой вес
        • Электропневматический ударный механизм
        • Высокая частота ударов - до 5400 уд/мин
        • Скорость вращения оснастки регулируется плавным нажатием на пусковую кнопку
        • Блокировка вращения для проведения долбления
        • Отключение удара для проведения сверлильных операций в металлах и древесине с применением специальной оснастки
        • 36 вариантов расположения и фиксации долбёжной оснастки без применения дополнительного инструмента
        • Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура
        • Поворотный щёткодержатель продлевает ресурс щёток и коллектора ротора при включении реверса
        • Мягкая резиновая накладка на основной рукоятке снижает вибрации
        • Удобный кейс позволяет хранить и транспортировать инструмент и оснастку
        • Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра