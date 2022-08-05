Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж
Арт. Х143354
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.3
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119 идеально сочетает в себе высокую мощность, оптимальную силу удара и относительно небольшой вес. Инструмент создан для работы в трех режимах: сверления, сверления с осевым ударом и долбления. При проведении долбления функция вращения долота блокируется, а режим удара отключается при сверлении. На переключателе режимов есть позиция, в которой можно установить долбежную оснастку в любом удобном положении для работы. Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура.
Преимущества
- Сочетает в себе высокую мощность, достаточную силу удара и относительно небольшой вес
- Электропневматический ударный механизм
- Высокая частота ударов - до 5400 уд/мин
- Скорость вращения оснастки регулируется плавным нажатием на пусковую кнопку
- Блокировка вращения для проведения долбления
- Отключение удара для проведения сверлильных операций в металлах и древесине с применением специальной оснастки
- 36 вариантов расположения и фиксации долбёжной оснастки без применения дополнительного инструмента
- Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура
- Поворотный щёткодержатель продлевает ресурс щёток и коллектора ротора при включении реверса
- Мягкая резиновая накладка на основной рукоятке снижает вибрации
- Удобный кейс позволяет хранить и транспортировать инструмент и оснастку
- Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра