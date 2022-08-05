Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119, 3.5 Дж

Преимущества

Сочетает в себе высокую мощность, достаточную силу удара и относительно небольшой вес

Электропневматический ударный механизм

Высокая частота ударов - до 5400 уд/мин

Скорость вращения оснастки регулируется плавным нажатием на пусковую кнопку

Блокировка вращения для проведения долбления

Отключение удара для проведения сверлильных операций в металлах и древесине с применением специальной оснастки

36 вариантов расположения и фиксации долбёжной оснастки без применения дополнительного инструмента

Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура

Поворотный щёткодержатель продлевает ресурс щёток и коллектора ротора при включении реверса

Мягкая резиновая накладка на основной рукоятке снижает вибрации

Удобный кейс позволяет хранить и транспортировать инструмент и оснастку

Обрезиненный сетевой шнур длиной 2,5 метра

Перфоратор Энкор ПЭ-1050/30ЭР 50119 идеально сочетает в себе высокую мощность, оптимальную силу удара и относительно небольшой вес. Инструмент создан для работы в трех режимах: сверления, сверления с осевым ударом и долбления. При проведении долбления функция вращения долота блокируется, а режим удара отключается при сверлении. На переключателе режимов есть позиция, в которой можно установить долбежную оснастку в любом удобном положении для работы. Предохранительная муфта исключает удар инструмента при заклинивании бура.