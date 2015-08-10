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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
5.0
1
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
    Арт. Х143198
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х143198
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.15
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113 предназначен для сверления и работ по долблению. Можно установить долото перфоратора в 36 позициях. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура.

        Преимущества

        • Резиновая накладка на основной рукоятке снижает уровень вибрации
        • Удобный кейс для хранения и транспортировки (идет в комплекте)
        • Электронная регулировка скорости
        • Плавный пуск
        • Блокировка вращения
        • Отключение удара
        • Долото фиксируется в 36 позициях
        • Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление
        • Реверс
        • Предохранительная муфта