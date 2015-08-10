Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж

Преимущества

Резиновая накладка на основной рукоятке снижает уровень вибрации

Удобный кейс для хранения и транспортировки (идет в комплекте)

Электронная регулировка скорости

Плавный пуск

Блокировка вращения

Отключение удара

Долото фиксируется в 36 позициях

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление

Реверс

Предохранительная муфта

Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113 предназначен для сверления и работ по долблению. Можно установить долото перфоратора в 36 позициях. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура.