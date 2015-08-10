Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113, 870 Вт, 3,2 Дж
Арт. Х143198
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.15
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор Энкор ПЭ-870/26ЭР 50113 предназначен для сверления и работ по долблению. Можно установить долото перфоратора в 36 позициях. Предохранительная муфта защищает инструмент от поломки при заклинивании бура.
Преимущества
- Резиновая накладка на основной рукоятке снижает уровень вибрации
- Удобный кейс для хранения и транспортировки (идет в комплекте)
- Электронная регулировка скорости
- Плавный пуск
- Блокировка вращения
- Отключение удара
- Долото фиксируется в 36 позициях
- Три режима работы - сверление, сверление с ударом, долбление
- Реверс
- Предохранительная муфта