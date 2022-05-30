Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж

Преимущества

Корпус из магниевого сплава - для прочности конструкции и ускоренного теплообмена, положительно влияющего на увеличение ресурса деталей редуктора

Высокая мощность мотора и большая энергия удара - для самых сложных работ

Обрезиненная основная рукоятка

Пылезащищенный двигатель

Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора

Отключение вращения шпинделя - для производства долбежных работ

Отключение удара - для деликатных сверлильных работ

Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки

Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Перфоратор Энкор SDS+ ПЭ-850/28ЭР 50118 снабжен патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. На выбор имеются три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом. Также есть режим поворота долота. Корпус выполнен из магниевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки инструмента.