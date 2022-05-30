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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
5.0
3
6 350 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
Арт. Х143379
5.0
3
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
  • Персональная скидка
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж
Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж

Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-850/28ЭР 50118, 850 Вт, 3.3 Дж

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6 350 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
Арт. Х143379
5.0
3

Характеристики

Производитель
Энкор
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Вес, кг
3.3
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 350 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 7 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Перфоратор Энкор SDS+ ПЭ-850/28ЭР 50118 снабжен патроном SDS-plus, благодаря чему смена оснастки не занимает много времени. На выбор имеются три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом. Также есть режим поворота долота. Корпус выполнен из магниевого сплава, что гарантирует долгий срок службы. Обороты регулируются усилием нажатия на клавишу "Пуск", что очень удобно при осуществлении аккуратного засверливания. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки инструмента. 

    Преимущества

    • Корпус из магниевого сплава - для прочности конструкции и ускоренного теплообмена, положительно влияющего на увеличение ресурса деталей редуктора
    • Высокая мощность мотора и большая энергия удара - для самых сложных работ
    • Обрезиненная основная рукоятка 
    • Пылезащищенный двигатель
    • Предохранительная муфта прекращает передачу крутящего момента при заклинивании бура, что предотвращает поломку инструмента и защищает оператора
    • Отключение вращения шпинделя - для производства долбежных работ
    • Отключение удара - для деликатных сверлильных работ
    • Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки
    • Электронная регулировка оборотов - для работы с разными материалами