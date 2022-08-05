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Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
5.0
1
4 790 ₽
5 750 ₽
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
    Арт. О00000033671
    5.0
    1
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж

      • -960 ₽
      4 790 ₽
      5 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033671
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		3.1
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      • -960 ₽
      4 790 ₽
      5 750 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро менять оснастку. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. Наличие предохранительной муфты предотвращает проворачивание перфоратора в руках оператора при заклинивании оснастки. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Рекомендуется эксплуатировать и хранить инструмент при температуре от 1 до 35 градусов. 

        Преимущества

        • Монтажный фланец из алюминиевого литья под давлением, предназначенный для надежной фиксации деталей редуктора и придания жесткости всей конструкции
        • Прочный армированный пластиковый корпус
        • Обрезиненная основная рукоятка для снижения вибрации и уверенного удержания инструмента
        • Пылезащищенный двигатель
        • Предохранительная муфта
        • Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ
        • Отключение удара для деликатных сверлильных работ
        • Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки
        • Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы