Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж
Арт. О00000033671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|3.1
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Наличие подсветки
|Нет
- Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро менять оснастку. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. Наличие предохранительной муфты предотвращает проворачивание перфоратора в руках оператора при заклинивании оснастки. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Рекомендуется эксплуатировать и хранить инструмент при температуре от 1 до 35 градусов.
Преимущества
- Монтажный фланец из алюминиевого литья под давлением, предназначенный для надежной фиксации деталей редуктора и придания жесткости всей конструкции
- Прочный армированный пластиковый корпус
- Обрезиненная основная рукоятка для снижения вибрации и уверенного удержания инструмента
- Пылезащищенный двигатель
- Предохранительная муфта
- Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ
- Отключение удара для деликатных сверлильных работ
- Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки
- Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы