Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117, 3.1 Дж

Преимущества

Монтажный фланец из алюминиевого литья под давлением, предназначенный для надежной фиксации деталей редуктора и придания жесткости всей конструкции

Прочный армированный пластиковый корпус

Обрезиненная основная рукоятка для снижения вибрации и уверенного удержания инструмента

Пылезащищенный двигатель

Предохранительная муфта

Отключение вращения шпинделя для производства долбежных работ

Отключение удара для деликатных сверлильных работ

Регулировка углового позиционирования долбежной оснастки

Электроника регулировки оборотов для выбора оптимального режима работы

Перфоратор SDS-Plus Энкор ПЭ-800/26ЭР 50117 оснащен патроном SDS-plus, что позволяет быстро менять оснастку. Поворотный щеткодержатель увеличивает рабочий ресурс угольных щеток и обеспечивает равную мощность в обоих направлениях сверления. Наличие предохранительной муфты предотвращает проворачивание перфоратора в руках оператора при заклинивании оснастки. Основная рукоятка имеет резиновое покрытие, благодаря чему работать гораздо комфортнее. Рекомендуется эксплуатировать и хранить инструмент при температуре от 1 до 35 градусов.