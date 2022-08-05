Перфоратор SDS-Plus Makita HR 2610, 800 Вт, 2,9 Дж

Преимущества

Простая замена оснастки. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus, благодаря которому замена оснастки осуществляется быстро и просто

Реверс поворотом щеток. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что значительно продлевает срок их службы

Фиксация клавиши включения. Клавиша фиксации кнопки пуск в положении старт упрощает ведение продолжительной по времени работы

Точное сверление несквозных отверстий. В комплекте с перфоратором Makita HR2610 поставляется ограничитель глубины, который позволяет сверлить точные по размерам несквозные отверстия

Удобная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка удобной формы приятна на ощупь и обеспечивает надежный хват и удержание инструмента для точного контроля за рабочим процессом

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар

Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева

Дополнительная рукоятка является антивибрационной

Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью

Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора

Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно

Малый вес снижает энергоемкость работы

Перфоратор Makita HR2610 предназначен для сверления отверстий, а также долбления в кирпиче и бетоне. Он имеет три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар. Переключение между ними осуществятся с помощью специального тумблера на корпусе инструмента. Функция реверса представлена поворотом щеток, что значительно продлевает срок их службы и позволяет реже обращаться в сервисные центры для их замены. Скорость вращения шпинделя регулируется усилием нажатия на клавишу пуск. Рукоятка удобной формы снабжена мягкими прорезиненными вставками для надежного хвата инструмента без проскальзывания руки. Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки.