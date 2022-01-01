Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж

Преимущества

Простая замена оснастки. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus, благодаря которому замена оснастки осуществляется быстро и просто

Реверс поворотом щеток. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что значительно продлевает срок их службы

Фиксация клавиши включения. Клавиша фиксации кнопки пуск в положении старт упрощает ведение продолжительной по времени работы

Точное сверление несквозных отверстий. В комплекте с перфоратором Makita HR2611F X5 поставляется ограничитель глубины - для сверления точно по размерам несквозных отверстий

Удобная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка имеет удобную форму, и обеспечивает надежный хват и удержание инструмента для точного контроля за рабочим процессом

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар

Набор буров исключает необходимость приобретать их дополнительно

Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева

Дополнительная рукоятка является антивибрационной

Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью

Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора

Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно

Малый вес снижает энергоемкость работы

Максимальный диаметр бура: 26 мм

Максимальный диаметр колонкового долото (коронка с твердосплавными резцами): 68 мм

Максимальный диаметр коронки со сплошной алмазной режущей кромкой: 80 мм

Перфоратор Makita HR2611F X5 предназначен для сверления отверстий, а также долбления кирпича и бетона. Инструмент оснащен системой AVT - два противовеса для равномерного снижения вибрационного действия на механизм перфоратора. Это значительно увеличивает его рабочий ресурс. Изделие имеет 3 режима работы - сверление, сверление с ударом и удар. Функция реверса реализуется поворотом щеток, что продлевает их срок службы. Патрон SDS-plus позволяет быстро и просто менять оснастку инструмента. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что упрощает контроль над рабочим процессом. Инструмент поставляется в кейсе.