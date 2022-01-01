Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
Арт. Х14367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Вес, кг
|2.9
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Наличие подсветки
|Да
- Перфоратор Makita HR2611F X5 предназначен для сверления отверстий, а также долбления кирпича и бетона. Инструмент оснащен системой AVT - два противовеса для равномерного снижения вибрационного действия на механизм перфоратора. Это значительно увеличивает его рабочий ресурс. Изделие имеет 3 режима работы - сверление, сверление с ударом и удар. Функция реверса реализуется поворотом щеток, что продлевает их срок службы. Патрон SDS-plus позволяет быстро и просто менять оснастку инструмента. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что упрощает контроль над рабочим процессом. Инструмент поставляется в кейсе.
Преимущества
- Простая замена оснастки. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus, благодаря которому замена оснастки осуществляется быстро и просто
- Реверс поворотом щеток. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что значительно продлевает срок их службы
- Фиксация клавиши включения. Клавиша фиксации кнопки пуск в положении старт упрощает ведение продолжительной по времени работы
- Точное сверление несквозных отверстий. В комплекте с перфоратором Makita HR2611F X5 поставляется ограничитель глубины - для сверления точно по размерам несквозных отверстий
- Удобная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка имеет удобную форму, и обеспечивает надежный хват и удержание инструмента для точного контроля за рабочим процессом
- Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар
- Набор буров исключает необходимость приобретать их дополнительно
- Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева
- Дополнительная рукоятка является антивибрационной
- Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью
- Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора
- Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно
- Малый вес снижает энергоемкость работы
- Максимальный диаметр бура: 26 мм
- Максимальный диаметр колонкового долото (коронка с твердосплавными резцами): 68 мм
- Максимальный диаметр коронки со сплошной алмазной режущей кромкой: 80 мм