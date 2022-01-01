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Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
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Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Арт. Х14367
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611F X5, 800 Вт, 2,9 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Х14367

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Вес, кг
      		2.9
      Наличие подсветки
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Перфоратор Makita HR2611F X5 предназначен для сверления отверстий, а также долбления кирпича и бетона. Инструмент оснащен системой AVT - два противовеса для равномерного снижения вибрационного действия на механизм перфоратора. Это значительно увеличивает его рабочий ресурс. Изделие имеет 3 режима работы - сверление, сверление с ударом и удар. Функция реверса реализуется поворотом щеток, что продлевает их срок службы. Патрон SDS-plus позволяет быстро и просто менять оснастку инструмента. Дополнительная рукоятка является антивибрационной, что упрощает контроль над рабочим процессом. Инструмент поставляется в кейсе.

        Преимущества

        • Простая замена оснастки. Перфоратор оснащен патроном SDS-plus, благодаря которому замена оснастки осуществляется быстро и просто
        • Реверс поворотом щеток. Функция реверса представлена поворотом угольных щеток, что значительно продлевает срок их службы
        • Фиксация клавиши включения. Клавиша фиксации кнопки пуск в положении старт упрощает ведение продолжительной по времени работы
        • Точное сверление несквозных отверстий. В комплекте с перфоратором Makita HR2611F X5 поставляется ограничитель глубины - для сверления точно по размерам несквозных отверстий
        • Удобная дополнительная рукоятка. Дополнительная рукоятка имеет удобную форму, и обеспечивает надежный хват и удержание инструмента для точного контроля за рабочим процессом
        • Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар
        • Набор буров исключает необходимость приобретать их дополнительно
        • Вентиляционные отверстия обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи двигателя для длительной работы без перегрева
        • Дополнительная рукоятка является антивибрационной
        • Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью
        • Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора
        • Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно
        • Малый вес снижает энергоемкость работы
        • Максимальный диаметр бура: 26 мм
        • Максимальный диаметр колонкового долото (коронка с твердосплавными резцами): 68 мм
        • Максимальный диаметр коронки со сплошной алмазной режущей кромкой: 80 мм