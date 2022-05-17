Перфоратор SDS-Plus Makita HR2611FT X5, 800 Вт, 2.9 Дж

Преимущества

Три режима работы - сверление, сверление с ударом, удар

Быстросменный сверлильный патрон 1.5-13 в комплекте

Светодиодная подсветка позволяет работать в условиях недостаточной освещенности

Набор буров исключает необходимость приобретать их дополнительно

Дополнительная рукоятка является антивибрационной

Ротор имеет специальную заливку для защиты от загрязнения абразивной пылью

Трещоточная муфта защищает оператора от проворачивания инструмента в руках оператора

Фиксатор ограничителя глубины находится на дополнительной рукоятке, что весьма удобно

Малый вес снижает энергоемкость работы

Перфоратор Makita HR2611FT X5 предназначен для долбления кирпича и бетона, а также сверления отверстий. В комплекте с инструментом поставляется быстрозажимной сверлильный патрон, что весьма удобно при ведении продолжительных сверлильных работ. Изделие имеет три режима работы на выбор - обычное сверление, сверление с ударом и удар. Переключение между ними осуществляется с помощью тумблера, расположенного около редуктора. Мощный двигатель на 800 Вт обеспечивает высокую производительность. Инструмент оснащен системой AVT для снижения вибрации на механизм перфоратора, тем самым увеличивается его рабочий ресурс. Кейс решает вопрос хранения и транспортировки.