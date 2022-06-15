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Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
5.0
2
Найти аналог
Перфораторы с патроном SDS plus
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Арт. О00000004346
    5.0
    2
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
    Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж

      Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004346
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Победа
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		4.3
      Наличие подсветки
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Перфоратор Победа П-30/1620 SDS+ 140301620 предназначен для сверления и долбления отверстий в различных материалах. Оснащен быстрозажимным патроном типа SDS-plus, который предусматривает быструю смену оснастки одной рукой без дополнительных инструментов. Предохранительная муфта предотвращает поломку двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.

        Преимущества 

        • Мощный двигатель для высокой производительности 
        • Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
        • Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
        • Мягкие накладки на рукоятках способствуют удобному удержанию инструмента и не дают рукам скользить, что важно при продолжительной работе
        • Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки