Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж
Арт. О00000004346
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Вес, кг
|4.3
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Наличие подсветки
|Нет
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- Перфоратор Победа П-30/1620 SDS+ 140301620 предназначен для сверления и долбления отверстий в различных материалах. Оснащен быстрозажимным патроном типа SDS-plus, который предусматривает быструю смену оснастки одной рукой без дополнительных инструментов. Предохранительная муфта предотвращает поломку двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.
Преимущества
- Мощный двигатель для высокой производительности
- Патрон SDS-plus для простой смены оснастки
- Легкий доступ к щеткам – удобство самостоятельного обслуживания
- Мягкие накладки на рукоятках способствуют удобному удержанию инструмента и не дают рукам скользить, что важно при продолжительной работе
- Удобный кейс решает вопрос хранения и транспортировки