Перфоратор SDS-Plus Победа П-30/1620 140301620, 1620 Вт, 5 Дж

Перфоратор Победа П-30/1620 SDS+ 140301620 предназначен для сверления и долбления отверстий в различных материалах. Оснащен быстрозажимным патроном типа SDS-plus, который предусматривает быструю смену оснастки одной рукой без дополнительных инструментов. Предохранительная муфта предотвращает поломку двигателя от перегрузки при достижении высокого крутящего момента.

Преимущества