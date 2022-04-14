Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт

Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 серии Мастер - предназначено для сверления отверстий в мягкой и твердой древесине и древесине покрытой шпоном. Подходит для точного сверления глухих отверстий например под мебельные петли. Оснащено боковыми режущими кромками с окружным режущим краем и центрирующим острием.



Преимущества