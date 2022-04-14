Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт
Арт. 9013634338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|35
- Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 серии Мастер - предназначено для сверления отверстий в мягкой и твердой древесине и древесине покрытой шпоном. Подходит для точного сверления глухих отверстий например под мебельные петли. Оснащено боковыми режущими кромками с окружным режущим краем и центрирующим острием.
Преимущества
- Обеспечивает высокое качество реза без сколов и хороший отвод опилок
- Отличается точной геометрией реза и высокой производительностью
- Изготовлены из высококачественной углеродистой стали
- Может использоваться со всеми типами дрелей
- Рекомендуемое количество оборотов 400 - 600 об/мин