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Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт
4.5
2
310 ₽
Сверла по дереву
    Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт
    Арт. 9013634338
    4.5
    2
    Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт
    Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт
      Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт
      Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт

      Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 HCS, 35 мм, 1 шт

      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 9013634338
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Количество предметов, шт
      		1
      Диаметр, мм
      		35
      Все характеристики
      310 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Сверло петельное Форстнера Практика 036-834 серии Мастер - предназначено для сверления отверстий в мягкой и твердой древесине и древесине покрытой шпоном. Подходит для точного сверления глухих отверстий например под мебельные петли. Оснащено боковыми режущими кромками с окружным режущим краем и центрирующим острием.

        Преимущества

        • Обеспечивает высокое качество реза без сколов и хороший отвод опилок
        • Отличается точной геометрией реза и высокой производительностью
        • Изготовлены из высококачественной углеродистой стали
        • Может использоваться со всеми типами дрелей
        • Рекомендуемое количество оборотов 400 - 600 об/мин