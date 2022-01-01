Сверло по дереву Практика Мастер 034-809
Арт. О00000025093
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Количество предметов, шт
|1
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Диаметр, мм
|4
- Сверло по дереву цилиндрическое ПРАКТИКА 034-809 серия "Мастер" изготовлено из высококачественной углеродистой инструментальной стали У10А. Для точного сверления мягкой и твердой древесины. Специальная W-образная заточка исключает увод сверла из точки сверления. Шлифованная поверхность тела и спирали обеспечивает высокую скорость сверления и равномерный выход стружки. Допустима перезаточка.