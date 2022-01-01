Фекальные насосы в интернет-магазине «Бигам» по цене от 2 290 рублей до 102 971 рубль. В наличии более 46 наименований. Эти насосы используются для откачки сточных грязных вод и фекалий из септика, уличного туалета на даче. С помощью бытового дренажного фекального насоса можно организовать простейшую канализацию для частного дома. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.