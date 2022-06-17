Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК (АКБ14Л1 DCG)
Арт. О00000012846
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Латвия
|
Совместимость
|Ресанта
|
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК Ресанта 71/8/81 относится к типу литий-ионных батарей, которые не обладают эффектом памяти. Заряжать можно на любой стадии разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и за счет этого может длительное время храниться в заряженном состоянии.
Преимущества
- Надежность
- Высокое качество
- Функционирует за счет литий-ионной батареи