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Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК (АКБ14Л1 DCG)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК (АКБ14Л1 DCG)
    Арт. О00000012846
    5.0
    2
    Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК (АКБ14Л1 DCG)

      Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК (АКБ14Л1 DCG)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012846
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Совместимость
      		Ресанта
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК Ресанта 71/8/81 относится к типу литий-ионных батарей, которые не обладают эффектом памяти. Заряжать можно на любой стадии разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и за счет этого может длительное время храниться в заряженном состоянии.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокое качество
        • Функционирует за счет литий-ионной батареи