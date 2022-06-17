Аккумулятор Ресанта для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК (АКБ14Л1 DCG)

Преимущества

Надежность

Высокое качество

Функционирует за счет литий-ионной батареи

Аккумулятор (14.4 В; 2.0 А*ч; Li-Ion) для шуруповертов ДА-14-2Л, ДА-14-2ЛК Ресанта 71/8/81 относится к типу литий-ионных батарей, которые не обладают эффектом памяти. Заряжать можно на любой стадии разрядки. Аккумулятор имеет защиту от саморазряда и за счет этого может длительное время храниться в заряженном состоянии.