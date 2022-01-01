Преимущества

Надежность

Износостойкость

Аккумулятор Sturm CD3314-45 – это деталь, предназначенная для интеграции на замену износившимся запасным частям. Детали производства марки STURM отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены у вас не будет причин бояться за эффективность: Аккумуляторы от бренда STURM могут похвастаться высоким качеством исполнения.