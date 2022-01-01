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Аккумулятор Sturm CD3314-45
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Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Sturm CD3314-45
    Арт. 300
    Аккумулятор Sturm CD3314-45

      Аккумулятор Sturm CD3314-45

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 300

      Характеристики

      Производитель
      		Sturm
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Совместимость
      		Sturm
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор Sturm CD3314-45 – это деталь, предназначенная для интеграции на замену износившимся запасным частям. Детали производства марки STURM отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены у вас не будет причин бояться за эффективность: Аккумуляторы от бренда STURM могут похвастаться высоким качеством исполнения.

        Преимущества

        • Надежность
        • Износостойкость