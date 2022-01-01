Аккумулятор Sturm CD3314-45
Арт. 300
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Совместимость
|Sturm
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор Sturm CD3314-45 – это деталь, предназначенная для интеграции на замену износившимся запасным частям. Детали производства марки STURM отличаются износостойкостью, надежностью и долгим сроком эксплуатации: после их замены у вас не будет причин бояться за эффективность: Аккумуляторы от бренда STURM могут похвастаться высоким качеством исполнения.
Преимущества
- Надежность
- Износостойкость