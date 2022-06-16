Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)

Преимущества

Высокая износостойкость

Надежность

Диск алмазный отрезной сегментный Вихрь 73/10/3/2 предназначен для угловых шлифовальных машин и резчиков. Применяется для сухого реза по бетону, кирпичу, граниту, камню, искусственному камню. В комплекте поставляется переходное кольцо с диаметра 22.2 мм на 20 мм.