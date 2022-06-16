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Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)
    Арт. О00000013154
    5.0
    2
    Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)
    Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)
      Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)
      Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)

      Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013154
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Диск алмазный отрезной сегментный Вихрь 73/10/3/2 предназначен для угловых шлифовальных машин и резчиков. Применяется для сухого реза по бетону, кирпичу, граниту, камню, искусственному камню. В комплекте поставляется переходное кольцо с диаметра 22.2 мм на 20 мм.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Надежность