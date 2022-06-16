Алмазный отрезной диск Вихрь (сегментный, 125x22.2 мм, сухой рез)
Арт. О00000013154
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип оборудования
|алмазный диск
|
Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит
- Диск алмазный отрезной сегментный Вихрь 73/10/3/2 предназначен для угловых шлифовальных машин и резчиков. Применяется для сухого реза по бетону, кирпичу, граниту, камню, искусственному камню. В комплекте поставляется переходное кольцо с диаметра 22.2 мм на 20 мм.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Надежность