Алмазный отрезной диск Вихрь Турбо (125x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
Арт. О00000013568
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, гранит, мрамор
- Диск алмазный отрезной Турбо - сегментный, 125 х 22,2 мм, сухая резка Вихрь - это алмазный отрезной диск, который используется совместно с угловыми шлифмашинами (болгарками) для сухой резки гранитных, бетонных, кирпичных и каменных изделий.
Преимущества
- Защитные сектора диска обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа
- Турбированная форма, обеспечивает плавное безударное резание, с эффективным охлаждением
- Продолжительный ресурс работы обеспечивается высокой концентрацией алмазного порошка в оптимально подобранной связке
- Предназначены для резки «сухим методом» изделий из твердых материалов: армированного бетона, железобетона, камня, мрамора, шлакоблоков, гранита и пр