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Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
5.0
2
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Алмазные диски для шлифовальных машин
    Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
    Арт. О00000013035
    5.0
    2
    Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
    Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
    Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
    Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
      Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
      Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
      Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
      Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)

      Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013035
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон, камень, кирпич, гранит
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Отрезной диск с высокой концентрацией алмазов в рабочем слое. Оптимально подобранная металлическая связка гарантирует эффективную работу с бетоном и различными видами камня. Сегментная форма алмазного слоя обеспечивает высокую производительность и позволяет вести обработку без водяного охлаждения.

        Преимущества

        • Высокая износостойкость
        • Безопасность 