Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)
Арт. О00000013035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|алмазный диск
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Назначение по материалу
|бетон, камень, кирпич, гранит
- Отрезной диск с высокой концентрацией алмазов в рабочем слое. Оптимально подобранная металлическая связка гарантирует эффективную работу с бетоном и различными видами камня. Сегментная форма алмазного слоя обеспечивает высокую производительность и позволяет вести обработку без водяного охлаждения.
Преимущества
- Высокая износостойкость
- Безопасность