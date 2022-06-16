Диск алмазный отрезной Вихрь (230x22.2 мм, сегментный, сухой рез)

Преимущества

Высокая износостойкость

Безопасность

Отрезной диск с высокой концентрацией алмазов в рабочем слое. Оптимально подобранная металлическая связка гарантирует эффективную работу с бетоном и различными видами камня. Сегментная форма алмазного слоя обеспечивает высокую производительность и позволяет вести обработку без водяного охлаждения.