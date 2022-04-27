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Головка торцевая ударная Jonnesway 3/4" 27мм. S03A6127
5.0
2
Найти аналог
Ударные головки
    Головка торцевая ударная Jonnesway 3/4" 27мм. S03A6127
    Арт. Х1302710130
    5.0
    2
    Головка торцевая ударная Jonnesway 3/4" 27мм. S03A6127

      Головка торцевая ударная Jonnesway 3/4" 27мм. S03A6127

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1302710130
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Размер головки, мм
      		27
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Головка торцевая ударная Jonnesway S03A6127 используется при проведении слесарно-монтажных работ с механическим приводом ударного действия. Имеет шестигранный профиль и предназначена для закручивания или откручивания гаек и болтов, операций с высоконагруженными или осложненными резьбовыми соединениями.

        Преимущества

        • Специальная технология изготовления и особый сорт стали обеспечивают долговечность и износостойкость
        • Головка обладает большим рабочим ресурсом и выдерживает высокие динамические нагрузки, поэтому ее широко используют на производстве и в автосервисах