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Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 32 мм, S03A6132
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Торцевые головки
    Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 32 мм, S03A6132
    Арт. jonnesway_5281
    Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 32 мм, S03A6132

      Головка торцевая ударная Jonnesway, 3/4" DR, 32 мм, S03A6132

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5281

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Размер посадки
      		3/4 дюйма
      Форма наконечника
      		внутренний шестигранник
      Материал головки
      		хромомолибденовая сталь
      Ударная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Торцевые насадки для механизированного инструмента по основной области применения практически не отличаются от тех, которые используются с ручным инструментом. Так же, как и в системах сборного слесарно-монтажного инструмента, насадки для механизированного инструмента привязаны к системам по размерам приводов, разделены на предметы для обслуживания внутренних и внешних рабочих профилей. Основные отличия кроются в материалах и технологиях, применяемых при производстве ударных насадок. Главное требование устойчивость к постоянным динамическим нагрузкам, которая достигается применением специальной стали. Её основным легирующим элементом является молибден, придающий материалу свойства, обеспечивающие компромисс между твердостью и прочностью. Защитное покрытие, применяемое при изготовлении фосфатирование, придает инструментам матовый черный цвет. 