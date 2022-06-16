Керамический фибровый круг Klingspor P80 FS 964 330490 (125x22 мм)

Фибровый шлифовальный круг FS 964 ACT с превосходной производительностью для обработки стали, металла. Абразивное керамическое зерно обеспечивает микрокристаллический, само-затачивающийся эффект. Высокая агрессивность на протяжении всего срока службы. Превосходная адгезия зерна