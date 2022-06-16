Керамический фибровый круг Klingspor P80 FS 964 330490 (125x22 мм)
Арт. О00000008941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|самоклеящийся шлифовальный диск
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Назначение по материалу
|сталь
- Фибровый шлифовальный круг FS 964 ACT с превосходной производительностью для обработки стали, металла. Абразивное керамическое зерно обеспечивает микрокристаллический, само-затачивающийся эффект. Высокая агрессивность на протяжении всего срока службы. Превосходная адгезия зерна