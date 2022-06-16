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Керамический фибровый круг Klingspor P40 FS 964 330486 (125x22 мм)
5.0
2
Найти аналог
Самоклеящиеся шлифовальные круги
    Керамический фибровый круг Klingspor P40 FS 964 330486 (125x22 мм)
    Арт. О00000008939
    5.0
    2
    Керамический фибровый круг Klingspor P40 FS 964 330486 (125x22 мм)

      Керамический фибровый круг Klingspor P40 FS 964 330486 (125x22 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008939
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Klingspor
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		самоклеящийся шлифовальный диск
      Назначение по материалу
      		сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Фибровый шлифовальный круг FS 964 ACT  с превосходной производительностью для обработки стали, металла. Абразивное керамическое зерно обеспечивает микрокристаллический, само-затачивающийся эффект. Высокая агрессивность на протяжении всего срока службы. Превосходная адгезия зерна.