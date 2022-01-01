Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001
Арт. О00000012227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип оборудования
|стойка для УШМ
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Назначение по материалу
|металл, пластик, дерево
- Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001 упрощает рез деталей. Допустимый диаметр круга составляет 115-150 мм. Удобная рукоятка позволяет с меньшим усилием провести разрезание изделий из древесины, металла или иных материалов. Крепление болтами обеспечивает надежную фиксацию элементов
Преимущества
- Использование металла в качестве основного материала определяет прочность стола
- Разборная конструкция облегчает транспортировку и хранение
- Регулируемые элементы позволяют использовать изделие наиболее комфортным образом