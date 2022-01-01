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Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001
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Стойки для УШМ
    Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001
    Арт. О00000012227
    Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001

      Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000012227

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		стойка для УШМ
      Назначение по материалу
      		металл, пластик, дерево
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001 упрощает рез деталей. Допустимый диаметр круга составляет 115-150 мм. Удобная рукоятка позволяет с меньшим усилием провести разрезание изделий из древесины, металла или иных материалов. Крепление болтами обеспечивает надежную фиксацию элементов

        Преимущества

        • Использование металла в качестве основного материала определяет прочность стола 
        • Разборная конструкция облегчает транспортировку и хранение
        • Регулируемые элементы позволяют использовать изделие наиболее комфортным образом