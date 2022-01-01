Преимущества

Использование металла в качестве основного материала определяет прочность стола

Разборная конструкция облегчает транспортировку и хранение

Регулируемые элементы позволяют использовать изделие наиболее комфортным образом

Стол отрезной для УШМ с кругом d150 мм Кратон 1 14 02 001 упрощает рез деталей. Допустимый диаметр круга составляет 115-150 мм. Удобная рукоятка позволяет с меньшим усилием провести разрезание изделий из древесины, металла или иных материалов. Крепление болтами обеспечивает надежную фиксацию элементов