Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)

Черепашка алмазная TRIO-DIAMOND это гибкий алмазный круг, используемый с ручными машинами для обработки материалов. Шлифовальный круг этой модели применяется для шлифования каменной, мраморной, бетонной и гранитной поверхности. Черепашка TRIO-DIAMOND имеет алмазное напыление, благодаря которому легко справляется с твердым материалом. Крепится к шлифмашинке с помощью липучки. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить круг алмазный гибкий шлифовальный TRIO-DIAMOND по выгодной цене.

Преимущества шлифовального круга TRIO-DIAMOND