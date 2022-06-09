Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)
4.5
2
490 ₽
Алмазные гибкие шлифовальные диски
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)
    Арт. О00000003466
    4.5
    2
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)
    Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)
      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)

      Алмазный гибкий шлифовальный круг Trio-Diamond Черепашка №50 (100 мм)

      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003466
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Trio-Diamond
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип оборудования
      		алмазный диск
      Назначение по материалу
      		бетон
      Все характеристики
      490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Черепашка алмазная TRIO-DIAMOND это гибкий алмазный круг, используемый с ручными машинами для обработки материалов. Шлифовальный круг этой модели применяется для шлифования каменной, мраморной, бетонной и гранитной поверхности. Черепашка TRIO-DIAMOND имеет алмазное напыление, благодаря которому легко справляется с твердым материалом. Крепится к шлифмашинке с помощью липучки. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить круг алмазный гибкий шлифовальный TRIO-DIAMOND по выгодной цене.

        Преимущества шлифовального круга TRIO-DIAMOND

        • Прочный и надежный
        • Имеет алмазное напыление
        • Легко крепится к инструменту